دوري أبطال أوروبا: تاريخ المواجهات بين ريال مدريد وليفربول

أحرز ريال مدريد وليفربول اللذان يلتقيان غدا في نهائي دوري أبطال أوروبا، 19 لقبا سويا في المسابقة القارية الأولى، وتواجها سابقا 8 مرات وكانت الغلبة للريال 4 مرات مقابل 3 لمنافسه.

وفاز ليفربول، المتوج بلقب دوري الأبطال في ست مناسبات، في أول ثلاث مواجهات جمعته بالريال، لكنه خسر بعدها أربع مباريات متتالية ضد الفريق الإسباني الفائز باللقب القاري 13 مرة (رقم قياسي)، قبل أن تنتهي المواجهة الأخيرة بينهما بالتعادل، فيما التقيا مرتين في المباراة النهائية، فابتسمت 1981 لليفربول و2018 لمدريد.

ليفربول - ريال مدريد 1-0

نهائي 27 ماي 1981

سجل الظهير ألن كينيدي، هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 81 من المباراة التي أقيمت في باريس على ملعب "بارك دي برانس"، ليصبح مدرب ليفربول، بوب بايزلي، أول مدرب يحرز ثلاثة ألقاب مع ناد واحد.

ريال مدريد - ليفربول 0-1

ذهاب دور الـ16، 25 فيفري 2009

ترجم الإسرائيلي يوسي بنعيون ركلة حرة للبرازيلي فابيو أوريليو في شباك الحارس إيكر كاسياس في الدقيقة 82، ليحصد ليفربول فوزا خلافا لمجريات اللعب.

ليفربول - ريال مدريد 4-0

إياب دور الـ16، 10 مارس 2009

أدار القائد ستيفن جيرارد العرض في معقل ليفربول أنفيلد، مسجلا في الشوطين، بعد افتتاح المهرجان الرباعي النظيف من الإسباني فرناندو توريس، قبل أن يضيف الإيطالي أندريا دوسينا الرابع.

ريال مدريد - ليفربول 3-0

دور المجموعات، 22 أكتوبر 2014

حقق ريال مدريد فوزا طال انتظاره على ليفربول بثلاثية نظيفة سجلت في الشوط الأول عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما (هدفين)، فيما ساعد الفريق الإنكليزي حارسه البلجيكي سيمون مينيوليه على الحد من الاضرار.

ريال مدريد - ليفربول -1-0

دور المجموعات، 4 نوفمبر 2014

ألحق بنزيما ضررا إضافيا بليفربول في الشوط الأول من مباراة الرد، ليضمن الملكي بطاقة التأهل إلى دور الـ16 قبل جولتين على ختام دور المجموعات.

أما ليفربول فقد أقصي من دور المجموعات بعد حلوله ثالثا.

ريال مدريد - ليفربول - 3-1

نهائي 26 ماي 2018

سجل البديل الويلزي غاريث بيل هدفين في نهائي كييف، أولهما من كرة مقصية رائعة.

أما بنزيما، فقد كان وراء افتتاح باب التسجيل قبل أن يعادله السنغالي ساديو ماني، لكن ليفربول مني بضربة كبيرة بعد خروج نجمه المصري محمد صلاح مصابا بكتفه بعد احتكاك قوي من قبل المدافع سيرخيو راموس.

ريال مدريد - ليفربول 3-1

ذهاب ربع النهائي، 6 أفريل 2021

ضرب البرازيلي فينيسيوس جونيور وماركو أسنسيو قبل استراحة الشوطين، ليسلك الريال طريق نصف النهائي، وبرغم تقليص صلاح النتيجة، فقد أعاد فينيسيوس الفارق إلى هدفين.

ليفربول - ريال مدريد 0-0

إياب ربع النهائي، 14 أفريل 2021

قدم ريال مدريد أداء دفاعيا مرموقا في مباراة الرد في "أنفيلد"، وكان بنزيما قريبا من كسر التعادل لكن كرته ارتدت من القائم.

المصدر: وكالات