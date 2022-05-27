الحكومة البرتغالية تمنح أبراموفيتش موافقتها لبيع نادي تشيلسي

وافقت الحكومة البرتغالية على بيع نادي تشيلسي، وهو إجراء ضروري كي يتمكن مالكه، الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، الذي يحمل أيضا الجنسية البرتغالية، من إتمام عملية البيع.

وجاء الإعلان عن قرار البرتغال، اليوم الخميس، بعد يوم من موافقة الحكومة البريطانية على بيع تشيلسي إلى تحالف يضم الملياردير الأمريكي تود بويلي، ومواطنه مارك والتر، وكذلك رجال الأعمال السويسري هانز يورج فيز.

وقالت الحكومة البرتغالية في بيان "أعطت السلطتان الوطنيتان المختصتان، وزارة الخارجية ووزارة المالية، الضوء الأخضر للطلب المقدم من رومان أبراموفيتش للحصول على إعفاء لأسباب إنسانية، مما يسمح ببيع النادي الإنجليزي".

وأكدت حكومة لشبونة أن دعمها لعملية البيع يتوقف على "الضمانات التي قدمتها السلطات البريطانية بتوجيه عائدات البيع لأغراض إنسانية، وألا تعود بالفائدة بشكل مباشر أو غير مباشر على مالك النادي، الخاضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي".

وأضافت أن موقفها حظي بتأييد المفوضية الأوروبية.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قد وافقت الثلاثاء الماضي على عملية بيع تشيلسي، الذي تبلغ قيمته نحو 4.250 مليارات جنيه إسترليني، لتنهي حقبة رجل الأعمال الروسي الذي أجبر على بيع النادي بسبب العقوبات التي فرضت عليه نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: وكالات