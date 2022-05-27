انت الان تتابع خبر جبنالكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة بالدوري المصري والسعودي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تقام اليوم الجمعة 27 من مايو 2022، مباراتين ضمن مواجهات الأسبوع الحادي والعشرين في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022، حيث يلاقى الجونة نظيره الاتحاد السكندري، بينما يلعب مصر المقاصة مع فاركو، بينما في سياق مواجهات الجولة الـ 28، من عمر الدوري السعودي، يلعب فريق الحزم مع نظيره الباطن، ويتقابل فريقي الرائد والشباب.

ونرصد لكم مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 27من مايو 2022 والقنوات الناقلة للمواجهات

الدوري المصري

تنطلق اليوم مباراة الجونة والاتحاد السكندري في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على استاد “خالد بشارة”، ويتم اذاعته علي قناة “On Time Sports HD”.

وتنطلق مباراة مصر المقاصة وفاركو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد”الكلية الحربية”،ويتم اذاعتها علي فضائية “On Time Sports HD 2″.

ويدير الحكم” نادر قمر الدولة”الي تحكيم مباراة الجونة والاتحاد السكندري، بينما يواجهه فريق مصر المقاصة الي فاركو، والتي أُسندت الي محمد التابعى.

الدوري السعودي”دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد “مدينة الملك عبدالله الرياضية”، وتنقل من خلال قناة “SSC Sport 1”.

تلعب مباراة الحزم والباطن في تمام الساعة الـ06:25 مساءً بتوقيت القاهرة علي أرض ملعب “نادي الحزم”، ويتم اذاعته علي قناة “SSC Sport 5”.