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عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 ليفربول ضد ريال مدريد، سيكون معلب فرنسا الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس مسرحاً لإقامة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 في المباراة التي ستجمع بين ليفربول وريال مدريد مساء يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر مايو 2022، حيث ستكون أنظار جماهير كرة القدم من كل حدب وصوب خلف الشاشات تتابع هذه المباراة الهامة والمرتقبة.

نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 ليفربول ضد ريال مدريد

وكان ليفربول الإنجليزي قد استطاع أن يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بعد أن تمكن من تحقيق الفوز على فريق فياريال الإسباني ذهاباً وإياباً، ليكون الفريق الإنجليزي بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب في نهائي دوري الأبطال، في بطولة يسعى فيها ليفربول تحقيق اللقب هذا الموسم بعد أن خسر لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

على الجانب الآخر فإن فريق ريال مدريد الإسباني يأمل في تحقيق لقب البطولة المفضلة له ولجماهيره، الفريق الإسباني صاحب أكبر عدد من التتويجات بلقب دوري أبطال أوروبا عبر تاريخها يأمل في تحقيق اللقب الرابع عشر، وتكرار ماحدث قبل عامين حين فاز الفريق الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا 2019 على حساب فريق ليفربول في المباراة النهائية.

القنوات الناقلة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

أعلنت شبكة قنوات bein SPORTS المالكة لحقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2022 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن نقلها لأحداث مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بين ليفربول وريال مدريد الإسباني مساء السبت، وذلك من خلال قناة bein SPORTS Premium 1HD وسيقوم بالتعليق على أحداث هذه المباراة المعلق حفيظ دراجي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

وقد بدأ بالفعل العديد من متابعي كرة القدم بالبحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بين ليفربول وريال مدريد من أجل متابعة المباراة، حيث أعلنت عدداً من القنوات عبر مختلف الأقمار الصناعية نقل مباراة نهائي دوري الأبطال على الهواء مباشرة، وإليكم جدول القنوات المفتوحة التي ستقوم بنقل أحداث مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022: