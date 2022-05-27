نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة للانقضاض على الصدارة.. موعد مباراة الهلال وأبها الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال وأبها ، في إطار مباريات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022/2021 ، وضمن لقاءات اليوم الثالث والأخير، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يحتضن مساء الأحد 29 مايو 2022، ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمع فريقا أبها والهلال ، حيث يطمح الفريقان إلى الفوز، وخاصة الزعيم، الذي أحيا آماله في المنافسة على اللقب الذي يحمله في دوري محمد بن سلمان للمحترفين عن الموسم الماضي.

نتناول خلال التغطية التالية، كافة التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة الهلال وأبها والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة ونتائج الناديين في دوري المحترفين السعودي بالموسم الجاري، علاوة على تاريخ مواجهات الهلال وأبها .

مباراة الهلال وأبها

مواجهة جديدة إذن، لم تُحسم منذ الدور الأول، تجمع فريقا أبها والهلال .

وهي مباراة مؤجلة من يوم الجمعة 20 مايو 2022، حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات.

حيث أسفرت مواجهة الذهاب عن التعادل الإيجابي.

وهو ما يرغب الفريقان في البناء عليه، وخاصة الضيوف من أجل فوز جديد.

كما كان الحال في مواجهة الدور الثاني من الموسم الماضي.

بينما يرغب الزعيم في مواصلة طريقه نحو اللقب الـ18 في الدوري السعودي .

والذي انتعش مؤخرًا، بعد حسم الكلاسيكو السعودي المثير أمام الاتحاد في الأسبوع الماضي.

نستعرض في البداية جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين قبيل انطلاق لقاءات الجولة 28 :

ننوه إلى أن اليوم الأخير من مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من الدوري السعودي ، ستشهد إقامة 4 مباريات.

تبدأ بـ مباراة ضمك والفتح و مباراة الفيحاء والتعاون ، واللتان تلعبان في توقيت واحد تقريبًا.

ثم تستكمل بـ مباراة الهلال وأبها و مباراة الطائي والاتحاد ، وتلعبان أيضًا في توقيت واحد من أجل تكافؤ الفرص.

نادي الهلال

نستهل تغطيتنا مع نادي الهلال السعودي ، صاحب الأرض والجمهور

والذي منحه نفسه وجماهيره، أملًا جديدًا في الحفاظ على لقب البطولة المحببة لجماهير الزعيم.

خاصةً بعد فقدان لقب كأس الملك لحساب نادي الفيحاء، يوم الجمعة الفائت.