نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع مثير للبقاء.. موعد مباراة الفيصلي والاتفاق الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الفيصلي والاتفاق ، ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2022/2021 ، ولحساب لقاءات اليوم الثاني من مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يستضيف مساء السبت 28 مايو 2022، ملعب مدينة المجمعة الرياضية في مدينة المجمعة السعودية، مواجهة قوية ونارية، في صراع جديد من أجل البقاء في دوري محمد بن سلمان للمحترفين للموسم المقبل، تجمع فريقا الاتفاق والفيصلي ، الطامحين إلى الفوز والنقاط الثلاث، قبل 3 أسابيع على نهاية المسابقة.

نتناول خلال السطور المقبلة، جميع التفاصيل والكواليس والأخبار عن موعد مباراة الفيصلي والاتفاق والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في الموسم الحالي من دوري المحترفين السعودي 2022 ، إلى جانب تاريخ مواجهات الفيصلي والاتفاق .

مباراة الفيصلي والاتفاق

مواجهة أخرى في صراع القاع بالدوري السعودي ، لا تقبل القسمة على اثنين، تجمع فريقا الاتفاق والفيصلي .

وهي المباراة المؤجلة من يوم 20 مايو 2022، لظروف الحداد على وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وهي مواجهة تكتسب طابع الثأر أيضًا، نظرًا لما آلت إليه مواجهة الذهاب في الموسم الحالي.

حيث قاد النجم التونسي نعيم سليتي فارس الدهناء إلى فوز صعب بهدف.

وهو ما يسعى الضيوف للبناء عليه في مواجهة السبت، من أجل تدعيم موقعهم نسبيًا في وسط الجدول.

بينما يأمل أصحاب الأرض في الثأر من هزيمة الدور الأول.

إضافة إلى استغلال تفوقهم الآسيوي، في انتفاضة تقودهم للخروج من النفق المظلم.

وتأمين مشاركة رقم 14 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم المقبل.

نستعرض بداية جدول ترتيب الدوري السعودي قبيل انطلاق مباريات الجولة 28 :

ننوه إلى أنه، وضمن مباريات الأسبوع 28 من دوري المحترفين السعودي ، وفي يومها الثاني، تقام مواجهة قوية ونارية، في كلاسيكو سعودي جديد.

حيث تلعب في نفس التوقيت مباراة النصر والأهلي .

والتي تم تعديل موعدها مساء الأربعاء، لظروف مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا .

نادي الفيصلي

نفتتح تغطيتنا للحدث الهام، مع أصحاب الأرض والجمهور، نادي الفيصلي السعودي .

والذي قدم هذا الموسم أداءً، أقل ما يوصف به أنه غير متوازن.

فعلى الصعيد المحلي، خسر عنابي سدير لقب كأس السوبر السعودي ، أمام الزعيم الهلالي.

كما ودع مسابقة كأس الملك التي يحمل لقبها، من الدور الأول (دور الـ16)، من أمام الأهلي.

في المقابل، يُبلي الفريق بلاءً حسنًا، في مشاركته الأولى في دوري أبطال آسيا 2022 .

إذ احتل صدارة المجموعة الخامسة، متأهلًا إلى دور الـ16.

وتنتظره مواجهة قوية أمام فولاد خوزستان في فبراير من العام المقبل.

الفريق الاول لكرة القدم يواصل تدريباته على ملعب النادي #الفيصلي https://t.co/v6dcrPwiud pic.twitter.com/9kZ7xWQ3jH — النادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) الفريق الاول لكرة القدم يواصل تدريباته على ملعب النادي #الفيصلي https://t.co/v6dcrPwiud pic.twitter.com/9kZ7xWQ3jH — النادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) May 25, 2022

وعلى صعيد الموسم الحالي في الدوري السعودي ، يخوض صراعًا مريرًا من أجل البقاء.

حيث يحتل الفريق المرتبة 14 في جدول الترتيب (أول مراكز القاع)، برصيد 29 نقطة وصافي (-9) أهداف.

وذلك بعد فوزه في 6 مباريات وتعادله في 11 أخرى، وتجرع مرارة الخسارة 10 مرات هذا الموسم.