انت الان تتابع خبر مصلحة الفريق أهم .. قرار ناري من " موسيماني " قبل مباراة الأهلي والوداد البيضاوي بنهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - يبدو أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجنوب أفريقي ” بيتسو موسيماني ” لا ينوي التفريط في الفرصة الذهبية التي هو بصددها وهي تحقيق اللقب الإفريقي للمرة الثالثة توالية ومعاناة المجد القاري الذي سيكون من الصعب أن يصل إليه أحد غيره علي المدي القريب ، فقد أصدر اليوم الخميس الموافق 26 من مايو قرار بإغلاق مران الفريق أمام وسائل الإعلام وذلك حتي موعد المباراة المنتظرة بين الأهلي والوداد البيضاوي المغربي .

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للنادي الأهلي قد أبلغ البعثة الإعلامية المرافقة للنادي أن تتواصل مع وسائل الإعلام التي ترغب بتغطية أخبار بعثة النادي الأهلي ومعرفة كواليس التدريبات من خلال حضور مران الفريق بقرار القيادة الفنية للفريق بمنع حضورهم إلي مقر التدريب الخاص بهم حتي يتمكن لاعبي الأهلي من التركيز علي المباراة بالشكل الأمثل والحؤول دون تشتتيتهم .

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي :

في ذات السياق فإنه من المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره الوداد البيضاوي المغربي في المباراة التي تقام أحداثها ضمن مواجهة نهائي دوري ابطال إفريقيا ، والتي حدد لها الاتحاد الإفريقي لكرة القد كاف يوم الاثنين المقبل الموافق 30 من مايو علي أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة ، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي ، علي ملعب مركب محمد الخامس .