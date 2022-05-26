انت الان تتابع خبر وهنتفرج من البيت وداعا لاحتكار بي إن سبورت قناة مفتوحة تنقل نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد 2022 والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - مع مرور الأيام يتزايد الطلب حول قناة مفتوحة تنقل نهائي أفريقيا، حيث تنطلق في مساء يوم الإثنين القادم الموافق 30 من مايو 2022 المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا والتي تجمع بين العملاقين المصري نادي الأهلي ىبطل القرن في القارة الإفريقية وسيد البطولة بلامنازع بعشرة ميداليات ذهبية وبين وداد الأمة نادي الوداد الرياضي المغربي، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، ومن المقرر أن يقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد تقدم باعتراض على إقامة المباراة في الدار البيضاء خاصة وأن نادي الوداد طرفا في النهائي.

قناة مفتوحة تنقل نهائي أفريقيا

قناة مفتوحة تنقل نهائي أفريقيا

وتعتبر قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، ولكن أعلنت إحدى القنوات المغربية عن حصولها على حقوق نقل المباراة النهائية عبر شاشتها، وبذلك يمكن لجميع عشاق الساحرة المستديرة متابعة المباراة النهائية بكل سهولة عبر القمر الصناعي النايل سات، لذلك من المقرر أن تقوم قناة الرياضية المغربية بنقل المباراة مباشرة عبر شاشة قناة الرياضية tnt والتي تبث على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عربسات والقمر الصناعي هوت بيرد.

تردد قناة الرياضية TNT المغربية

أعلنت الشركة الوطنية المغربية للإذاعة والتليفزيون عن حصولها على حق إذاعة المباراة النهائية عبر شاشتها على الأقمار الصناعية المختلفة، حيث تبث القناة على الترددات الآتية: