الآن NOW live 2nd.. بث مباشر المصري والبنك الأهلي اليوم يلا شوت Yalla live || مشاهدة مباراة المصري والبنك الأهلي اليوم بث مباشر يلا شوت

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الرياض - احمد صلاح - بث مباشر المصري والبنك الأهلي اليوم يلا شوت Yalla shoot، نقدم لكم من خلال موقعنا المتميز كورة في العارضة البث المباشر لمباراة المصري والبنك الأهلي اليوم في بطولة الدوري المصري ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري حيث يحل فريق البنك الأهلي ضيفاً ثقيلاً على المصري في مباراة تقام بين الفريقين اليوم الخميس 2022/5/26 علي أرضية ملعب ستاد برج العرب معقل فريق المصري البورسعيدي، ويدخل المصري مباراة اليوم بث مباشر قادماً من خسارة قاسية أمام فريق فيوتشر بهدف نظيف بعد سلسلة من نزيف النقاط أسفرت عن قرار رحيل المدير الفني التونسي معين الشعباني، بينما على الجانب الآخر يدخل فريق البنك الأهلي مباراة اليوم قادماً من تعادل إيجابي أمام الإسماعيلي بهدفين لكل فريق، ويأمل المصري اليوم بث مباشر في استعادة نغمة الانتصارات أمام البنك الأهلي، بث مباشر المصري والبنك الأهلي.

بث مباشر المصري والبنك الأهلي اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة المصري والبنك الأهلي بث مباشر يلا شوت، يدخل فريق المصري البورسعيدي مباراة اليوم بث مباشر في المركز الثالث عشر من ترتيب الجدول بعدد نقاط 20 جمعهم من خلال 19 مواجهة ماضية محققاً الفوز خلال أربعة مباريات والتعادل في 8 جولات، بينما نال المصري البورسعيدي من الهزائم في الموسم الحالي خلال سبعة مبارايات، ويدخل فريق البنك الأهلي مباراة اليوم بث مباشر أمام المصري في المركز الثامن برصيد نقاط 26 جمعهم من خلال 19 مواجهة ماضية محققاً الفوز خلال 6 مباريات والتعادل في 8 مباريات، بينما نال فريق البنك الأهلي من الهزائم خلال خمسة مواجهات، بث مباشر المصري والبنك الأهلي.

مشاهدة مباراة المصري والبنك الأهلي بث مباشر يلا شوت

المصري والبنك الأهلي بث مباشر يلا شوت، تذاع مباراة المصري والبنك الأهلي عبر قناة on time sports HD 2 بتعليق صوتي من المعلق محمد الكواليني في تمام الساعة:

7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:30 مساءاً بتوقيت مصر .

7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:30 مساءاً بتوقيت العراق .

6:30 مساءاً بتوقيت السودان .

7:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:30 مساءاً بتوقيت تونس .

5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:30 مساءاً بتوقيت قطر.

4:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT

مباراة المصري بث مباشر يلا شوت

المصري والبنك الأهلي بث مباشر، قدمنا إليكم كافة التفاصيل الخاصة بمباراة المصري والبنك الأهلي اليوم في بطولة الدوري المصري ونعرض معكم من خلال موقعنا المتميز كورة في العارضة البث المباشر لكافة مباريات اليوم الخميس في كافة البطولات المحلية والعالمية وأبرزها مباراة المصري والبنك الأهلي بث مباشر في الدوري المصري.

ساعتين فقط تفصلنا عن ضربة البداية لأحداث الشوط الأول من مباراة المصري البورسعيدي والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، لم يعلن كلا الطرفين عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة اليوم الهامة حتي الآن ولاكن سوف نوافيكم بكافة المستجدات والتشكيل الرسمي عند نزوله، ترقبوا معنا.

60 دقيقة بالتمام و الكمال تفصلنا عن بداية أحداث الشوط الأول من مباراة المصري والبنك الأهلي في الدوري المصري، يبدأ البث المباشر للمبارة بعد قليل حيث قبيل صافرة البداية للمبارة بدقائق معدودة.

بدأت الآن أحداث الشوط الأول من مباراة المصري البورسعيدي والبنك الأهلي، يمكنكم مشاهدة المباراة عبر قناة on time sports HD 2 بتعليق صوتي من المعلق محمد الكواليني أو من خلال موقعنا المتميز كورة في العارضة عبر البث المباشر للمباريات وسوف نتابع معكم أحداث الشوط الأول من المباراة لحظة بلحظة.

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة بنتيجة التقدم بهدف نظيف لصالح فريق البنك الأهلي سجله اللاعب المتألق كريم بامبو في شوط أول جيد من الفريقين، وتبدأ الآن أحداث الشوط الثاني والحاسم من المباراة، ترقبوا معنا.