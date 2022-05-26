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الرياض - احمد صلاح - رسمياً.. بين سبورت تعلن عن معلق مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

معلق مباراة الأهلي والوداد المغربي، أعلنت قنوات بين سبورت القطرية منذ قليل عن معلق مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي مقرر له في 30 مايو الجاري والذي يستضيفه مركب محمد الخامس في المغرب، ووصلت بعثة الأهلي اليوم إلي الدار البيضاء لخوض النهائي المرتقب والمنتظر لدوري أبطال أفريقيا والذي يعد النهائي الثالث لفريق الأهلي المصري علي التوالي بعد الفوز بآخر نسختين من البطولة علي حساب الزمالك وكايزر تشفيز الجنوب افريقي، وتأمل جماهير الأهلي في تحقيق اللقب الحادي عشر في تاريخ القلعة الحمراء ولكن تلك المرة سوف تكون الأمور صعبة علي الأهلي نظراً لأن الأهلي يخوض اللقاء علي أرضية ملعب الخصم ووسط جماهيره في فضيحة جديدة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، معلق مباراة الأهلي والوداد المغربي .

معلق مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

معلق مباراة الأهلي والوداد المغربي، عينت قنوات بين سبورت المعلق التونسي روؤف خليف معلقاً وواصفا لأحداث مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي يبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة في الاثنين المقبل 30/5/2022 في مباراة هي الأهم الأهلي في الموسم الحالي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي، تذاع مباراة الأهلي والوداد المغربي عبر قناة bein sports HD 1 حيث يشمل الاستوديو التحليلي للمباراة العديد من نجوم الأهلي السابقين ومنهم مدافع الأهلي السابق وائل جمعة ومجموعة من نجوم الكرة المغربية.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الوداد البيضاوي المغربي كالآتي: