انت الان تتابع خبر "من العيار التقيل" بعد حسم صفقة ضم بن شرقي نجم بيراميدز يختار الزمالك ويوجه صفعة للنادي الأهلي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تعتزم إدارة القلعة البيضاء إبرام صفقة مع نادي بيراميدز لضم الجناح الأيسر ولاعب النادي الأهلي السابق «رمضان صبحي» خلال فترة الانتقالات الصيفية، ويأتي ذلك تعويضًا لنجم الزمالك اللاعب المغربي «أشرف بن شرقي» بعد أن قامت القلعة الحمراء بإتمام صفقة انتقاله للفريق خلال الساعات الماضية وذلك حسب مصادر موثوقة بالنادي الأهلي، وقدم مسؤولو الزمالك عرضًا مغريًا قيمته 50 مليون جنيه لإنهاء صفقة ضم اللاعب لصفوف النادي.

صفقة الزمالك لضم رمضان صبحي لاعب بيراميدز

قال اللاعب «أحمد دويدار» النجم السابق لنادي الزمالك إن إدارة القلعة البيضاء على وشك الانتهاء من حسم صفقة شراء «رمضان صبحي» اللاعب بصفوف نادي بيراميدز حاليًا،، والنادي الأهلي سابقًا، حيث استطاع مجلس إدارة الزمالك إقناع اللاعب بالتوقيع على عقد للانضمام للنادي الأبيض لثلاثة مواسم.

وسيتوجه وفد إداري من نادي الزمالك إلى دولة الإمارات لإجراء تفاوض مع المالك الرسمي لنادي بيراميدز «سالم الشامي» لإتمام صفقة ضم اللاعب رسميًا، مؤكدًا أن القلعة البيضاء اتخذت تلك الخطوة لاحتياج النادي لتعويض مركز بن شرقي داخل الملعب.

ومن جانبه صرح «أحمد مرتضى منصور» العضو بمجلس إدارة نادي الزمالك، والمتحدث الإعلامي بإسم النادي لقناة «Ten» بأن انضمام اللاعب «رمضان صبحي» لصفوف القلعة البيضاء شرف عظيم، مستطردًا: أي لاعب يغادر الفريق متاح تعويضه، ولا أحدد أحد بعينه، مستكملًا: نادي الزمالك يعاني من نقص في بعض المراكز ونسعى إلى تعويضها بشكل جيد.