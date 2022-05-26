انت الان تتابع خبر بنكهة فرنسية ..هداف جزائري يشعل حربا بين "الأهلي والزمالك "من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أوضحت العديد من التقارير الصحفية المنتشرة خلال الساعات القليلة الماضية والتي تم تناقلها بين مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث جوجل ، وجود صراع جديد بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك من أجل التعاقد مع صفقة نارية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، حيث أن الناديين لديهما رغبة مشتركة في الدخول بكل ثقلهما إلي سوق الانتقالات من أجل تدعيم الفريق بترسانة من اللاعبين خلال الموسم المقبل كي يتمكنوا من السيطرة علي كافة البطولات المتاحة المحلية منها والقارية .

جدير بالذكر أن اللاعب محل الصراع بين الناديين خلال الفترة القادمة هو الجزائري ” فريد بولاية ” والذي يلعب في الدوري الفرنسي لحساب نادي ميتز ، حيث أن هناك بعض التقاري التي تشير إلي أن مسئولي النادي الأهلي قد أبدوا اهتمام كبير حول ضم اللاعب في الوقت الذي ترغب فيه إدارة الزمالك من التعاقد مع اللاعب حيث أن عقد اللاعب مع ناديه الحالي ميتز ينتهي هذا الموسم

في سياق متصل فإن النادي الأهلي كان قد تقدم بعرضه للنجم الجزائري يحصل بمقتضاه اللاعب علي عقدًا لمدة 3 مواسم يحصل بمقتضاه في الموسم على 1.2 مليون دولار و500 ألف دولار مكافآت إضافية وذلك حسب كم الأهداف التي سيسجلها اللاعب ، في حين جاء عرض الزمالك أعلي من حيث المقابل المادي الذي بلغ 1.5 مليون دولار في الموسم مع نصف مليون دولار مرتبطة بعدد الأهداف التي يسجلها مع الفريق .