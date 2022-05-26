انت الان تتابع خبر من هي الفتاة الشقراء التي احتضنها محمد صلاح.. جننت السوشيال ميديا بحركتها الجريئة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتشرت حالة من الجدل الكبير على جميع مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب ما فعله نجم ليفربول الفرعون المصري محمد صلاح بعد ختام مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022، وانتشرت صورة له بعد انتهاء المباراة وهو يحتضن سيدة شقراء.

من هي الفتاة الشقراء التي احتضنها محمد صلاح

وانتشر بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة احتضان سيدة شقراء بعد انتهاء المباراة احتضنت محمد صلاح، وتسأل الجميع عن هوية هذه الفتاة، وظهر أنها والدة الظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس، وقال البعض أنها واحد من المشاركين في حفل جائزة الحذاء الذهبي هذا الموسم.

تعليق محبي صلاح على الصور

واعتبر عدد كبير من الأشخاص ممن يتابعون محمد صلاح أنه تصرف جرئ، وكثرت العديد من التعلقيات السلبية عليه، وكتب أحد المتابعين له من خلال مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً “محمد صلاح يحتضن زوجة صديقه احتفالا بانتهاء الموسم”، وقال آخر “موقف لا نحب أن تراه من شخص مثلك يا صلاح وأنت قدوة للشباب وجميع الجماهير العربية”.