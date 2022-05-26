انت الان تتابع خبر بالساعة.. موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - معرفة موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، يشغل عقول الكثير من عشاق الفريقين الكبيرين.

ريال مدريد وليفربول سيلتقيان على أرضية ستاد “دي فرانس” في العاصمة الفرنسية باريس، في نهائي النسخة 67 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

الفريق الإسباني وصل للمباراة النهائي بعد التغلب في نصف النهائي على مانشستر سيتي، بينما ليفربول تجاوز في نصف النهائي عقبة فياريال الإسباني.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا