انت الان تتابع خبر جبنالكم مواعيد مباراة الزمالك والاسماعيلي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يعود الزمالك للدوري المصري الممتاز يوم السبت الموافق 28 من مايو 2022 أمام الإسماعيلي في اللقاء الذي سيقام على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي بدلا من استاد القاهرة، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الـ 21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي بالدوري المصري

ينطلق لقاء الزمالك والإسماعيلي في تمام الرابعة والنصف بتوقيت المغرب السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف بتوقيت تونس والجزائر في ديربي “بن العم” وفي تمام السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة و قطر و السعودية، وفي تمام الثامنة والنصف بتوقيت دولة الإمارات و أبو ظبي و دبي.

يعود سبب تغيير موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي نتيجة الي عدم التعارض مع مباراة ليفربول وريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقام يوم السبت 28من مايو 2022 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية ومكة المكرمة وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والزمالك

ويذاع اللقاء على شبكة قنوات أون تايم سبورت وهي المالكة الحصرية لحقوق بث الدوري المصري الممتاز في موسم 2021-2022، وتخصص الشبكة المصرية قناتين من أجل بث ذلك اللقاء بتعليقين مختلفين.