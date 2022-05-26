كشف نادي أي سي ميلان، امس الأربعاء، عن خضوع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لعملية جراحية في ركبته اليسرى.
وذكر النادي الإيطالي في بيانه أن العملية تمت بنجاح، وأن مدة غياب اللاعب عن الملاعب ستكون ما بين 7 إلى 8 أشهر.
وقد يعني ذلك بشكل كبير انتهاء مسيرة زلاتان كلاعب، لأنه عقده مع ميلان ينتهي هذا الصيف، وهو الآن في سن الـ 40.
وتجدر الإشارة إلى أن إبراهيموفيتش قد توج قبل أيام مع ميلان بلقب بطولة الدوري الإيطالي.
المصدر: وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميلان يعلن غياب إبراهيموفيتش عن الملاعب لثمانية أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.