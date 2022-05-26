ميلان يعلن غياب إبراهيموفيتش عن الملاعب لثمانية أشهر

كشف نادي أي سي ميلان، امس الأربعاء، عن خضوع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لعملية جراحية في ركبته اليسرى.



وذكر النادي الإيطالي في بيانه أن العملية تمت بنجاح، وأن مدة غياب اللاعب عن الملاعب ستكون ما بين 7 إلى 8 أشهر.



وقد يعني ذلك بشكل كبير انتهاء مسيرة زلاتان كلاعب، لأنه عقده مع ميلان ينتهي هذا الصيف، وهو الآن في سن الـ 40.



وتجدر الإشارة إلى أن إبراهيموفيتش قد توج قبل أيام مع ميلان بلقب بطولة الدوري الإيطالي.

المصدر: وكالات