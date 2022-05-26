كشف موقع فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي " تويتر" عن نيل القناص الدولي الفرنسي كريم بن زيمة جائزة أفضل لاعب في الموسم بعد تصويت الجماهير له.
وتفوق كريم بن زيمة في عملية التصويت الجماهيري هذه على زملائه مودريتش وفينيسيوس وكورتوا والابا.
وكان بن زيمة قد قاد الفريق الملكي في رابطة أبطال أوروبا للتأهل للمباراة النهائية أمام ليفربول بعد الفوز في الإياب أمام فريق مان سيتي ليكمل تألقه هذا الموسم الذي ساهم فيه بحسم لقب البطولة الاسبانية لكرة القدم " الليغا " بفارق مريح عن المنافسين وحسم جائزة هداف المسابقة وهداف البطولة القارية.
وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم بن زيمة ينال جائزة لاعب الموسم في ريال مدريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.