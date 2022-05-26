كريم بن زيمة ينال جائزة لاعب الموسم في ريال مدريد

كشف موقع فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي " تويتر" عن نيل القناص الدولي الفرنسي كريم بن زيمة جائزة أفضل لاعب في الموسم بعد تصويت الجماهير له.

وتفوق كريم بن زيمة في عملية التصويت الجماهيري هذه على زملائه مودريتش وفينيسيوس وكورتوا والابا.

وكان بن زيمة قد قاد الفريق الملكي في رابطة أبطال أوروبا للتأهل للمباراة النهائية أمام ليفربول بعد الفوز في الإياب أمام فريق مان سيتي ليكمل تألقه هذا الموسم الذي ساهم فيه بحسم لقب البطولة الاسبانية لكرة القدم " الليغا " بفارق مريح عن المنافسين وحسم جائزة هداف المسابقة وهداف البطولة القارية.

وكالات