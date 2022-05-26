نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة المنتخب السعودي لمعسكر أسبانيا رينارد يعلن الأسماء لمواجهة كولومبيا وفنزويلا أستعداداً للمونديال في المقال التالي

عمر شويل - جدة قائمة المنتخب السعودي لمعسكر أسبانيا من أهم موضوعات البحث اليوم، من خلال محرك البحث جوجل من قبل عشاق الأخضر السعودي داخل وخارج المملكة، للتعرف على الأسماء التي أختارها المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، لبداية الاستعدادات لكأس العالم بقطر 2022، المعسكر المقرر أن يقام في أسبانيا في مدينة أليكانتي في الفترة من 31 مايو الجاري حتى يوم 9 من الشهر القادم شهر يونيو، وفيما يلي قائمة الأسماء ومواعيد مباراتي كولومبيا وفنزويلا الوديتين.

خلال المعسكر الأول للمنتخب السعودي سيخوض الأخضر مباراتين وديتين، المباراة الأولى يوم 5يونيه أمام المنتخب الكولومبي واللقاء الثاني يوم 9 يونيو أمام فنزويلا، يهدف رينارد الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين لتقيم أدائهم ووضع الخطط المناسبة للفترة القادمة، قبل مباريات المونديال حتى يتم تجهيز المنتخب بالشكل اللائق، لتقديم مباريات تعكس مدى تطور الكرة السعودية في الفترة الأخيرة.