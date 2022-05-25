انت الان تتابع خبر عاجل.. مفاجأة انسحاب ميار شريف من بطولة رولان جاروس.. مباراة زوجي السيدات والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت لاعبة التنس المصرية ميار شريف عن انسحابها من منافسات بطولة فرنسا المفتوحة رولان جاروس، وهي إحدى بطولات جراند سلام المقامة في الوقت الحالي، وإن ميار وزميلتها الهولندية أرانتشا روس انسحبوا من مباراة زوجي السيدات التي كان من المقرر لها أن يتم إقامتها اليوم الأربعاء.

مفاجأة انسحاب ميار شريف من بطولة رولان جاروس

وتما الإشارة إلى أن انسحاب اللاعبة المصرية من مواجهة السلوفينية تمارا زيدانسيك في الدور الثاني من منافسات فردي السيدات، وايضاً لم يتم ذكر السبب الخاص بانسحاب ميار شريف من المباراة، وهي التي كان من المرجح لها أن تقام ظهر غداً الخميس، وأكتفي بالإشارة لتأهل للاعبة السلوفينية للدور الثالث.

تأهل ميار للدور الثاني

وفي وقت ساربق تأهلت اللاعبة المصرية إلى الدور الثاني “دور الـ 64″، إلى رولان جاروس للمرة الأولى في تاريخ تنس السيدات المصري، وهذا بعدما توقت على اللاعبة الأوكرانية ماتا كوستيوك بمجموعتين نظيفتين أمس الثلاثاء.