انت الان تتابع خبر بالفيديو.. محمد صلاح مع طفلة في قطار لمدة 120 ثانية.. إعلان يشعل السوشيال ميديا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تعتبر التكنولوجيا من أكثر الأشياء التي سيطرت على جميع الأطفال، وكانت فكرة الإعلان الجديد هو الذي قام بتقديمه محمد صلاح قائد المنتخب المصري وهو لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

محمد صلاح مع طفلة في قطار لمدة 120 ثانية

وظهر محمد صلاح في الإعلان الذي يروج إلى أحد الكمباوندات الشهيرة في التجمع الخامس، وهذا عن طريق إدارة حوار اللاعب مع محمد صلاح مع طفلة في قطار، وهو يحاول لفت الانتباه بعيداً عن الهاتف المحمول الذي رفضت الطفلة أن تستجيب إلى والدتها بسببه.

صلاح يحكي قصة الفقاعة للطفلة

ويحكي صلاح إلى الطفلة قصة فقاعة يحبس فيها الجميع أنفسهم بانشغالهم بجميع مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا التي تسيطر على حياتهم كثيراً، وهو يطلب من الطفلة أن تخرج أصدقائها من الفقاعة التي تعزلهم عن الحياة، وذلك خلال احتفالهم بعيد ميلادها في الكمباوند باستعمال الكرة التي أهداها لها بهذه المناسبة.