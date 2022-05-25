محمد صلاح يؤكد بقاءه مع ليفربول

محمد صلاح يؤكد بقاءه مع ليفربولأكّد النجم المصري محمد صلاح أنه سيبقى في صفوف ناديه ليفربول الانجليزي لكرة القدم حتى نهاية عقده الموسم المقبل من دون أن يلتزم ما إذا كان سيجدّده من عدمه.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن عقد صلاح مع ليفربول سينتهي في 30 يونيو 2023 وقد دخل في مفاوضات طويلة الأمد في الأشهر الأخيرة مع ليفربول من أجل تجديده، لكن الطرفين لم يتوصلا الى إتفاق حتى الآن.

وأكّد النجم المصري في مؤتمر صحفي مفتوح مخصّص لنهائي دوري أبطال أوروبا الذي يجمع ليفربول مع ريال مدريد الإسباني في باريس السبت المقبل، أن كل تركيزه منصب على إحراز اللقب المرموق للمرة الثانية في مسيرته بعد الأول مع ليفربول بالذات عام 2019 عندما تغلّب فريقه على توتنهام 2-صفر.

وقال صلاح البالغ من العمر 29 عاماً الذي أحرز مرة جديدة لقب هداف الدوري الإنكليزي: “لا اريد التحدث عن (تجديد) العقد.. سأبقى هنا بالتأكيد الموسم المقبل، يتعلق الأمر بالفريق”.

وأضاف: “لا أريد أن أكون أنانيا، الأمر يتعلق بالفريق في الوقت الحالي، إنه أسبوع في غاية الأهمية بالنسبة إلينا، أريد رؤية الكأس بين يدي هندو (جوردان هندرسون قائد الفريق)”.

ويشار إلى أنه شريكه في خط المقدمة السنغالي ساديو مانيه رفض بدوره الحديث عن تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2023 أيضاً.. وفقاً لشبكة “سكاي سبورتس”.

وقال اللاعب في هذا الصدد بعد تكهنات حيال انتقاله إلى بايرن ميونيخ الألماني: “السؤال حول مستقبلي سأعلن عنه بعد نهائي دوري ابطال اوروبا.. سأجيب على هذا السؤال اذا قررت البقاء أو الرحيل بعد دوري الأبطال”.