نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكلاسيكو السعودي الناري.. موعد مباراة النصر والأهلي الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة النصر والأهلي ، ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2021 ، ولحساب لقاءات اليوم الثاني من مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يستضيف مساء السبت 28 مايو 2022 ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض، مواجهة قوية، في الكلاسيكو السعودي الجديد، والتي تجمع فريقا الأهلي والنصر ، الطامحين إلى الفوز والنقاط الثلاث، على اختلاف أهدافهمها من اللقاء، إذ يسعى العالمي إلى اقتناص المركز الثاني المؤهل لـ دوري أبطال آسيا 2023 ، بينما تبقى ذروة آمال الأسود في البقاء في دوري محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل .

نتناول خلال السطور القادمة، كافة المعلومات ومختلف الكواليس والأسرار بشأن موعد مباراة النصر والأهلي والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار ونتائج الناديين خلال الموسم 46 من دوري المحترفين السعودي 2022 ، فضلًا عن تاريخ مواجهات النصر والأهلي .

مباراة النصر والأهلي

تترقب جماهير كرة القدم السعودية ، كلاسيكو سعودي جديد، على غرار مواجهة الاتحاد والهلال ، الإثنين الماضي، والتي حسمها الزعيم بجدارة.

حيث لقاء الأهلي والنصر المرتقب، والذي يمثل الفوز به نقطة تحول كبرى لكلا الفريقين.

وهو قمة مباريات الجولة 28 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2022 .

وقد انتهت مواجهة الذهاب بين الناديين العريقين بفوز مثير لـ الفرسان ، بطله البرازيلي تاليسكا.

نستعرض في البداية ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق لقاءات الجولة 28 :

ننوه إلى أن مباريات الأسبوع 28 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين 2022 ، في يومها الثاني، ستشهد مواجهة قوية ومفصلية.

حيث مباراة الفيصلي والاتفاق ، والتي تمثل صراعًا ناريًا على البقاء أو الهبوط في الدوري السعودي .

نادي النصر

نستهل جولتنا مع نادي النصر السعودي ، الذي قدم أداءً مغايرًا في الدور الثاني.

دفعه للدخول إلى أجواء المنافسة في الدوري السعودي ، لولا تألق العميد واستفاقة الزعيم.

ورغم خروجه من كأس خادم الحرمين الشريفين ، من أمام الموج الأزرق في ربع النهائي.

إلا أنه بات منافسًا شرسًا على المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي ، والمؤهل لـ دوري أبطال آسيا 2023 .