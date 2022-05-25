نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع الهبوط بنكهة آسيوية.. موعد مباراة الرائد والشباب الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الرائد والشباب ، في إطار مباريات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2021 ، وضمن لقاءات اليوم الأول لحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يحتضن مساء الجمعة 27 مايو 2022، ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة السعودية، فعاليات المواجهة القوية والهامة، والتي تجمع فريقا الشباب والرائد ، حيث يطمح كلاهما إلى الفوز والنقاط الثلاث، من أجل تأمين موقع آمن بعيدًا عن صراع الهبوط في دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، بالنسبة لرائد التحدي، مقابلة رغبة وأمل وطموح مشروع لليوث في اقتناص وصافة الجدول من أجل مشاركة في دوري أبطال آسيا 2023 .

نتناول خلال السطور المقبلة، جميع المعلومات والكواليس والتفاصيل بشأن موعد مباراة الرائد والشباب والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم 46 من دوري المحترفين السعودي 2022 ، علاوة على تاريخ مواجهات الرائد والشباب .

مباراة الرائد والشباب

تترقب الجماهير العربية والسعودية تحديدًا، مواجهة قوية جديدة، مؤجلة من 19 مايو الجاري، لظروف الحداد على وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث يلتقي فريقا الشباب والرائد ، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.

والتي يحتاج فيها الفريقان بشدة إلى الفوز.

كما أسلفنا من أجل الخروج من النفق المظلم بالنسبة لأصحاب الأرض.

مقابل أمل متجدد – بعد ضياع المنافسة على اللقب – للضيوف في اقتناص المركز الثاني بـ جدول ترتيب الدوري السعودي .

كانت مواجهة الدور الأول بين الشباب والرائد قد انتهت بفوز عريض لـ شيخ الأندية .

نستعرض فيما ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد انتهاء مباريات الجولة 27 :

نشير إلى أنه، وضمن لقاءات اليوم الأول من الجولة 28، تلعب مباراة الحزم والباطن .

وهي مهمة أيضًا، خاصةً للسماوي، الذي يرغب في الخروج من مثلث القاع الحالي.

بعد ضمان الهبوط رسميًا بالنسبة لـ حزم الصمود.

نادي الرائد

نستهل تغطيتنا مع نادي الرائد السعودي ، والذي يدخل مواجهة الجمعة، متعطشًا إلى انتصار.

سيحيي آماله بشدة في البقاء لمشاركة رقم 23 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .