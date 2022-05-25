رسميا: المصري محمد النني يجدد عقده مع أرسنال

أعلن نادي أرسنال المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تجديد عقد لاعب وسطه المصري الدولي محمد النني.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد النني (29 عاما) مع أرسنال، بنهاية الموسم الجاري، قبل التوصل لاتفاق بشأن التجديد.

وأصدر أرسنال، بيانا مقتضبا عبر موقعه الرسمي، أعلن من خلاله تجديد عقد النني، دون الإشارة إلى مدة العقد الجديد.



ولكن فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، كشف أن مدة عقد النني الجديد مع أرسنال هي موسم واحد فقط، حتى صيف 2023، مع خيار التمديد لموسم آخر.

وأعرب النني عن سعادته الكبيرة بتجديد عقده، حيث نشر عبر حسابه في موقع "تويتر" تغريدة تتضمن صور احتفاله بعقده الجديد رفقة عائلته، وعلق قائلا: "ما يقرب من 7 سنوات مع أرسنال لكن لا يبدو أنها كافية، ما زلت أتعلم، ما زلت أتطور، وأريد أن أفعل الكثير من أجل الفريق والنادي الذي أحبه".

وأضاف: "سعيد وفخور وممتن لتجديد عقدي مع أرسنال، سأبقى في بيتي".

ومن جانبه، علق المدير الفني لنادي أرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا على تجديد عقد النني قائلا: "النني جزء مهم حقا من الفريق، إنه يجلب طاقة وحماسا والتزاما لا نهاية له للفريق، ويحبه الجميع، إنه لاعب مهم بالنسبة لنا داخل وخارج الملعب، وقدوة حقيقية للاعبينا الشباب وأنا سعيد لبقائه".

المصدر: وكالات