نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة جديدة للهروب.. موعد مباراة الحزم والباطن الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الحزم والباطن ، تفتح مساء الجمعة 27 مايو 2022 مباريات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2021 ، ولحساب الدور الثاني أو مرحلة الإياب، يستضيف ملعب نادي الحزم في مدينة الرس السعودية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمع فريقا الباطن والحزم ، حيث بات السماوي يمتلك فرص أخيرة في الجولات الثلاث المتبقية، من أجل الخروج من النفق المظلم، وضمان البقاء في دوري محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المقبل، بينما فقد حزم الصمود كل حظوظه من أجل البقاء وخوض موسم جديد في المسابقة.

نتناول خلال السطور المقبلة، كافة التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة الحزم والباطن والقنوات الناقلة ، علاوة على رحلة وتاريخ الناديين في النسخة 46 من دوري المحترفين السعودي 2022 ، بالإضافة تاريخ مواجهات الحزم والباطن .

مباراة الحزم والباطن

لقاء جديد ومواجهة أخرى، هي الثالثة هذا الموسم بين فريقي الباطن والحزم ، في بطولة الدوري السعودي .

والمؤجلة من يوم الجمعة 20 مايو 2022 ، لظروف وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث يبحث أصحاب الأرض عن فوز معنوي لم يتحقق هذا الموسم على مضيفه الباطن.

بينما يسعى فريق مدينة حفر الباطن لاعتبار المواجهات المتبقية كـ مباريات كؤوس .

نستعرض في البداية ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء مباريات الجولة 27 :

ننوه إلى أنه، وضمن مباريات اليوم الأول في الأسبوع 28 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين 2022 ، تقام مباراة الرائد والشباب .

والتي يحتاج فيها الليوث ورائد التحدي إلى الفوز، الأول من أجل انتزاع الوصافة المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا 2023 .

بينما يسعى الأخير للانتصار من أجل الابتعاد عن خطر الهبوط في الأسابيع المقبلة.

نادي الحزم

نستهل تغطيتنا مع مستضيف لقاء الجمعة ومتذيل ترتيب الدوري السعودي ، نادي الحزم السعودي .

والذي تأكد هبوطه رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى السعودي أو دوري يلو السعودي .

بعدما حصد حتى الجولة 27، 17 نقطة وصافي (-20) هدفًا.

وذلك من حصيلة 4 انتصارات و5 تعادلات، فيما تجرع مرارة الهزيمة في 18 مباراة.

وخلال مباريات الحزم الخمس الأخيرة في الدوري السعودي ، اكتفى أبناء المدرب الهولندي رويل كومانس بجمع 3 نقاط.

بعد أن فاز على الفيحاء.

ولكن خسر في 4 مباريات من أمام الفيصلي وضمك بنتيجة واحدة، علاوة على الاتحاد والاتفاق.

نادي الباطن

على الجهة المقابلة، يخوض نادي الباطن السعودي مواجهة الجمعة تحت شعار ” لا بديل عن الفوز “.

فالسماوي يحتل المركز الـ15 وقبل الأخير في ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين 2022 .

وذلك برصيد 26 نقطة وصافي (-12) هدفًا، من 6 انتصارات و8 تعادلات و13 هزيمة.

وفي مباريات الباطن الخمس الأخيرة في الدوري السعودي ، تمكنت كتيبة المدير الفني الصربي ألين هورفات من حصد 4 نقاط.

حيث فاز على الرائد.

وتعادل إيجابيًا مع الأهلي.

بينما خسر من أمام الشباب والفيحاء والتعاون.

تاريخ مواجهات الحزم والباطن

انتظرونا بعد قليل،،

موعد مباراة الحزم والباطن والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المواجهة المصيرية، مساء الجمعة، في تمام السابعة والنصف إلا خمس دقائق ( 7:25 م )، السادسة والنصف إلا خمس دقائق ( 6:25 م ) بتوقيت مصر، الرابعة والنصف إلا خمس دقائق ( 4:25 م ) بتوقيت غرينتش.

وحول حكم مباراة الباطن والحزم ، فوفق ما اعتدناه في “ثقفني”، يقوم الاتحاد السعودي لكرة القدم ( SAFF ) بالإعلان عن حكام المواجهات قبل ساعات من انطلاقها.

ستقوم قنوات SSC الرياضية السعودية بتغطية أحداث اللقاء.

وبشأن معلق مباراة الباطن والحزم ، فلم تعلن شركة الرياضة السعودية بعد عن طاقم التعليق على المواجهة.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على كل التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات عن موعد مباراة الباطن والحزم والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة ونتائج الناديين في دوري محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الجاري ، علاوة على تاريخ لقاءات الباطن والحزم .