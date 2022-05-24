انت الان تتابع خبر لن تتوقعوا من هي الفتاة الشقراء التي احتضنها محمد صلاح أمام أنظار زوجته.. مفاجأة غير متوقعة اتفرج! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بلقطة عفوية، كان المصري محمد صلاح نجم ليفربول، بطلا مثيرا للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ختام مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022.

المباراة شهدت تسجيل صلاح أحد أهداف فريقه الـ3، ليتوج هدافا لمسابقة البريميرليج للموسم الثالث، وذلك بالاشتراك مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون.

وعقب المباراة، ورغم خسارة ليفربول لقب البريميرليج لصالح مانشستر سيتي، حرص نجوم الفريق على اصطحاب عائلاتهم والتقاط الصور التذكارية وتحية الجماهير داخل ملعب "أنفيلد".

صلاح احتفل بشكل استثنائي خاص، كونه حصل على جائزتي هداف البريميرليج والأكثر تمريرا بالمسابقة، وظهر رفقة زوجته وابنتيه مكة وكيان.ولكن صلاح قام بتصرف تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتضن فتاة ذات شعر أصفر، ما جعل الجميع يبحث عن هويتها.

المغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أكدوا أن الفتاة هي زوجة أو والدة اليوناني كوستاس تسيميكاس ظهير ليفربول، والذي يعد مقربا من صلاح في النادي.

ويرى الكثيرون بأن هذا الطرح يعد منطقيا بشكل كبير، كون صلاح احتضنها وهي تقف بجوار كوستاس تسيميكاس.البعض الآخر، قال إنها من بين المشاركات في مراسم تقديم جائزة الحذاء الذهبي، ولا علاقة لها بكوستاس تسيميكاس.

وكتب أحمد المتابعين على موقع "تويتر": "محمد صلاح يحتضن زوجة صديقه احتفالا بانتهاء الموسم"، وذكر آخر: "موقف لا نحب أن نراه من شخص مثلك يا صلاح وأنت قدوة للشباب وجميع الجماهير العربية".

وأضاف مشجع آخر بلهجة غاضبة: "حضن صلاح لزوجة تسيميكاس مستفز إلى أبعد الحدود"، فيما طالب البعض بترك اللاعب وشأنه وعدم التدخل في شؤونه الخاصة.

الأمر لم يخل من التعليقات الطريفة، حيث قال أحد المغردين: "أحدهم سيرتدي الحذاء الذهبي في وشه النهاردة لما يروّح البيت".