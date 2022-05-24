نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع حجز تذاكر الهلال وأبها tickets.alhilal.com منصة مكاني وموعد مباراة الهلال وأبها القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث بصورة كبيرة من قبل محبي الساحرة المستديرة كرة القدم عن موقع حجز تذاكر الهلال tickets.alhilal.com، وذلك حتى يتمكنوا من مناصرة الزعيم من داخل الاستاد، وتحظى مباراة الهلال وأبها القادمة في الدوري باهتمام إعلامي وجماهيري كبير، خصوصاً بعد فوز الزعيم على الاتحاد في الجولة السابقة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وتقليص الفارق بينهم وإحياء أمل المنافسة من جديد.

منصة حجز تذاكر الهلال وأبها أصبحت محل بحث مكثف الآن، لذلك نقدم لكم هذا المقال عبر موقعكم المميز ثقفني لنوضح لكم رابط منصة تذاكر الهلال، وكذلك أسعار تذاكر الهلال وأبها القادمة في الدوري السعودي للمحترفين، وطريقة حجز التذاكر وطباعتها بكل سهولة من خلال موقع tickets.alhilal.com.

موقع حجز تذاكر الهلال

يتم حجز تذاكر مباريات الهلال عبر منصة tickets.alhilal.com بكل سهولة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على منصة حجز تذاكر الهلال tickets.alhilal.com.

النقر على أيقونة “تسجيل الدخول” وهي موجودة أعلى الصفحة الرئيسية.

إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور بشكل صحيح والنقر على أيقونة “تسجيل الدخول.

بعد نجاح تسجيل الدخول قم بتحديد المباراة والدرجة وطريقة الدفع ثم النقر على حجز.

النقر على تأكيد الحجز وبعد دفع المقابل المادي تستطيع طباعة التذكرة والمدون بها رقم المقعد والدرجة والسعر.

منصة حجز تذاكر الهلال tickets.alhilal.com

في الفقرة السابقة قمنا بتوضيح طريقة الحجز في حال كان لديك حساب بالفعل على منصة تذاكر الهلال. أما إذا لم يكن لديك حساب فكل ما عليك هو النقر على أيقونة “حساب جديد”. ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة بكل دقة والموافقة على الشروط والأحكام. وبعد الانتهاء من تدوين جميع البيانات قم بالنقر على أيقونة تسجيل مستخدم بتكت مكس. وقم بإدخال كلمة المرور وتأكيدها وبذلك تكون قد فعلت حساب على منصة tickets.alhilal.com.

منصة مكاني تذاكر الهلال makani.com.sa

إذا لم يكن لديك حساب مفعل على موقع تذاكر الهلال tickets.alhilal.com. ففي هذه الحالة لابد من إنشاء حساب جديد أو الدخول وحجز المباراة عن طريق حسابك الموجود في منصة مكاني www.makani.com.sa.

أسعار تذاكر الهلال وأبها

للأمانة لم يتم حتى الآن تحديد أسعار تذاكر مباراة الهلال القادمة في الدوري ضد أبها. ونحن هنا في موقع ثقفني نتابع الأمر عن كثب وعند الإعلان بشكل رسمي عن أسعار تذاكر مباراة الهلال وأبها سنكون أول من يعلمكم بها. كل ما عليكم هو متابعتنا وسوف تجدون ما تبحثون عنه.

موعد مباراة الهلال وأبها القادمة في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة الهلال وأبها القادمة في الدوري يوم الأحد 29 مايو الجاري. وذلك ضمن مباريات الأسبوع 28 من عمر الدوري السعودي للمحترفين. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.