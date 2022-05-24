نتائج قرعتي التصفيات الآسيوية لمنتخبي اليمن للناشئين والشباب
أوقعت قرعة التصفيات الآسيوية للناشئين، المنتخب الوطني للناشئين ضمن المجموعة الخامسة.
وأسفرت القرعة التي جرت اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن تواجد المنتخب اليمني إلى جانب منتخبات، سنغافورة، بوتان وبنغلاديش.
ويتأهل أبطال المجموعات العشر للنهائيات التي ستقام في العام 2023، بالإضافة إلى أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني.
وكان المنتخب الوطني للناشئين بقيادة المدرب قيس محمد صالح، حقق إنجازاً غير مسبوق للرياضة اليمنية إثر تتويجه مؤخراً بلقب بطولة غرب آسيا.
إلى ذلك وضعت قرعة التصفيات الآسيوية للشباب، المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، فلسطين، اليابان، غوام ولاوس مستضيفة التصفيات.
ويصعد أبطال المجموعات العشر إلى النهائيات المزمع إقامتها في العاصمة الأوزبكية طشقند 2023، بالإضافة إلى أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني.
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