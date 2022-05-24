زلاتان إبراهيموفيتش عامل قلق في ايطاليا وصداع لعواجيز الكرة.. اتفرج

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الرياض - احمد صلاح - قام ميلان بالإحتفال بلقب الدوري الإيطالي، وهو الذي حصل عليه بعد فوه على ساسولو بنتيجة ثلاثة أهداف بدون مقابل يوم الأحد الماضي، ويعتبر اليوم الأخير من منافسات البطولة في الوقت الحالي.

ميلان احتفل بلقب رقم 19 في تاريخه

وبدأ أيضاً ميلان الاحتفال باللقب وهو رقم 19 في تاريخه صباح أمس الإثنين، وأيضاً صعد الأحمر على متن حافلة مكشوفة توجد داخل وسط مدينة ميلانو، ووسط الآلاف من جماهير الروسونيري.

زلاتان إبراهيموفيتش عامل قلق في ايطاليا وصداع لعواجيز الكرة

وأثناء الاحتفالات رفع جميه لاعبو ميلان لافتة أساءت إلى انتر، وأيضاً سخر زلاتان إبراهيموفيتش من التركي هاكان كالهانجولو وهو نجم خط وسط إنتر، وهو الذي رحل عن ميلان في الصيف الماضي حتى ينضم إلى غريمه، ولجنة الانضباط في الاتحاد الإيطالي قررا أن تفتح التحقيق في إهانة كل لاعبي ميلان لإنتر عن طريق إظهارهم لافته مسيئة.