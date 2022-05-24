انت الان تتابع خبر سر خسارة ماجي زوجة محمد صلاح وزنها الزائد.. الجيم ليس الحل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - خطف ماجي صادق زوجة الفرعون المصري محمد صلاح الأنظار منه، بسبب رشاقتها الملحوظة في حفل تتويج زوجها نجم ليفربول بجائزة هداف البريميرليج “الحذاء الذهبي”، وهذا بجانب أنه لاعب مصر أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

زوجة محمد صلاح تلفت الانتباه بوزنها الرشيق

وحازت ماجي صادق زوجة محمد صلاح على انتباه الجميع بفقدانها الكثير من الوزن الزائد، وهي تصدرت جميع مؤشرات بحث “جوجل”، وينقب الجميع عن طريقة التغذية الصحيحة التي تساعد في فقدانها كل هذا الوزن والوصول للجسم المثالي، وهذا الأمر الذي علقت عليه العديد من النساء على سوشيال ميديا بـ “يلا بينا على الجيم”.

سر خسارة ماجي زوجة محمد صلاح وزنها الزائد

وأعلنت الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية والباحث في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن نظام السعرات الحرارية طبقاً لوزن الجسم هو يعد من أفضل وأسرع الأنظمة التي تساعد في فقدان الوزن الزائد معها، ويكون بدون مجهود أو حرمان، بجانب أنه لا يسبب في العودة لاكتساب الوزن من جديد وقال “الجيم ليس حل مناسب ولا أنصح به”.

زوجة محمد صلاح