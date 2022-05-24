نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشراً” موعد مباراة كاظمة والسالمية الثلاثاء 2022/05/24 نهائي كأس أمير الكويت والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد تأجيل مرتين أخيراً تم الاستقرار على موعد مباراة كاظمة والسالمية، في نهائي كأس أمير الكويت اليوم الثلاثاء الموافق 2022/05/24 على ملعب “جابر الدولي”، اللقاء الذي تأجل مرتين بسبب الظروف المناخية المتقلبة والصعبة التي مرت بها البلاد، وكان مقرر أن تقام المباراة أمس الإثنين وتم تأجيلها 24 ساعة بسبب العاصفة الترابية، ومن خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم الموعد الجديد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين.

يأمل كلا الفريقين في تحقيق اللقب الليلة كاظمة صاحب الرصيد الكبير من التتويج باللقب، فقد حقق كأس أمير الكويت 7 مرات قبل ذالك كان أخرها عام 2011 يرغب في إضافة الكأس الثامنة في تاريخه، يواجه فريق السالمية الحالم بالفوز وتحقيق اللقب الثالث في تاريخه، وكان أخر لقب حققه السالمية منذ أكثر من 20 عام وتحديداً عام 2001، فلمن تكون الغلبة اليوم هذا ما ستجيب عليه أقدام اللاعبين طوال أل 90 دقيقة زمن اللقاء.

بناءً على توجيهات الديوان الأميري وحفاظاً على سلامة اللاعبين والجماهير الرياضية واللجان المنظمة، يعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم تأجيل المباراة النهائية بين فريقي كاظمة والسالمية في كأس سمو الأمير حفظه الله ورعاه، لتقام غداً الثلاثاء بدلاً من اليوم الإثنين في الساعة 7:15 مساء pic.twitter.com/O3100dUG0u — KuwaitFA (@KuwaitFA) بناءً على توجيهات الديوان الأميري وحفاظاً على سلامة اللاعبين والجماهير الرياضية واللجان المنظمة، يعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم تأجيل المباراة النهائية بين فريقي كاظمة والسالمية في كأس سمو الأمير حفظه الله ورعاه، لتقام غداً الثلاثاء بدلاً من اليوم الإثنين في الساعة 7:15 مساء pic.twitter.com/O3100dUG0u — KuwaitFA (@KuwaitFA) May 23, 2022

عداد تنازلي للمباراة

موعد مباراة كاظمة والسالمية اليوم

16.15 : الرابعة والربع مساءً بالتوقيت العالمي.

17.15 : الخامسة بتوقيت كلاً من تونس، الجزائر، المغرب.

18.15 : السادسة مساءً بتوقيت مصر،السودان، ليبيا، سوريا.

19.15 : السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، قطر، البحرين.

القنوات الناقلة نهائي كأس أمير الكويت

تنقل المباراة المرتقبة عبر أكثر من قناة عربية نظراً لأهميتها فتنقل عبر قناة الكويت سبورت، وقناة الكويت tv hd1، وقنوات الكأس القطرية، ودبي الرياضية، وقناة أبوظبي الرياضية، قناة عمان سبورت.

طريق الفريقين إلي النهائي

وصل فريق كاظمة إلي المباراة النهائية بعد تغلبه في الدور أل 16 على فريق القادسية بهدف دون مقابل، ثم في الدور ربع النهائي فاز على الكويت حامل اللقب بهدف دون رد، ثم في نصف النهائي فاز على فريق الفحيحيل بثلاثية ليصل للنهائي.

فريق السالمية الكويتي فاز في الدور أل 16 على فريق الساحل بنتيجة 2-1، ثم في ربع النهائي فاز على العربي بنتيجة هدفين لهدف، وأخيراً في الدور قبل النهائي فاز على النصر بهدفين لهدف ليضرب موعد مع كاظمة في النهائي.

التشكيل المتوقع لكاظمة ضد السالمية اليوم

اليوم يومك يا #السفير #نبيها_الثامنة pic.twitter.com/k5LiBaKVin — نادي كاظمة الرياضي (@Kazma_SC) اليوم يومك يا #السفير #نبيها_الثامنة pic.twitter.com/k5LiBaKVin — نادي كاظمة الرياضي (@Kazma_SC) May 16, 2022

حراسة المرمى : – حسين كنكوني.

خط الدفاع : – علي عقيق، عماد الدين عزي، ميشيل ميلاد، حمد الحربي.

الوسط : – عبد الله الفهد، ناصر فرج، أحمد عرسان، يوسف صيصا، ناصر فالح.

خط الهجوم : – شبيب الخالدي.

التشكيل المتوقع للسالمية ضد كاظمة اليوم