انت الان تتابع خبر عدنان حمد: نسعى للوصول إلى أعلى جاهزية استعداداً لتصفيات أمم آسيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته البدنية والفنية في العاصمة عمّان، تأهباً للمغادرة مساء غدٍ الثلاثاء 24 آيار الى الدوحة، للدخول في معسكر تدريبي هناك يمتد حتى الرابع من حزيران، ويتضمن مواجهتي الهند واستراليا ودياً، استعداداً لخوض التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023.

وأجرى المنتخب تدريبه الأخير مساء اليوم الاثنين على ملعب الكرامة، بمشاركة (21) لاعباً من قائمة الـ24 التي أعلن عنها الجهاز الفني مؤخراً بقيادة عدنان حمد، حيث التحق اللاعبين المحليين بعد اختتام الجولة السابعة من الدوري الأردني للمحترفين، بانتظار اكتمال الصفوف بالدوحة.

وأكد مدرب النشامى أهمية معسكر الدوحة قبيل الدخول في الاستحقاق الآسيوي، مشيراً الى أن مواجهتي الهند واستراليا، تعزز جاهزية المنتخب الوطني قبل التوجه الى الكويت لخوض التصفيات.

وأضاف: نتطلع دائماً لخوض مباريات قوية تحقق الاضافة الفنية المرجوة للنشامى قبيل الاستحقاق الرسمي.. وتوفر كافة المتطلبات في معسكر قطر، الى جانب تشابه الظروف الجوية هناك مع الكويت، يسهم الى حد كبير في وصولنا الى الجاهزية المطلوبة.

وجدد حمد التأكيد في حديثه لوسائل الإعلام، على أنه وفي ظل تزامن استحقاق النشامى القاري مع مشاركة المنتخب الوطني ت23 في النهائيات الآسيوية، تقرر التحاق اللاعبين عبدالله الفاخوري، هادي الحوراني، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة وعمر هاني، مع منتخب ت 23.

وأضاف: رغم أهمية المرحلة الحالية لمنتخب النشامى، إلا أننا فضلنا عدم استدعاء هؤلاء اللاعبين، لما ينتظره منتخب ت 23 أيضاً من استحقاق هام خلال مشاركته في النهائيات الآسيوية في أوزبكستان، حيث يشكل هذا الفريق مستقبل المنتخب الوطني.

ويغادر المنتخب إلى قطر مساء غدٍ الثلاثاء، على أن يخوض المباراة الودية الأولى هناك أمام الهند 28 منه، قبل أن يلتقي أستراليا في الأول من حزيران، ليواصل تدريباته في الدوحة حتى الرابع من الشهر ذاته، ليتوجه بعد ذلك إلى الكويت للمشاركة في التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانب النشامى وأصحاب الأرض، منتخبي إندونيسيا ونيبال.

ويستهل النشامى مشواره بالتصفيات ضمن المجموعة الأولى بلقاء نيبال في 8 حزيران، ثم يلتقي إندونيسيا بعد ثلاثة أيام، على أن يختتم مشواره بلقاء الكويت 14 من الشهر ذاته، حيث يتأهل بطل المجموعة إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني من المجموعات الست إلى النهائيات القارية والتي تقام صيف العام القادم 2023.