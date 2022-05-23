تشكيل مجلس الحماية برئاسة الأمير فيصل بالاتحاد الدولي لكرة السلة

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الرياض - احمد صلاح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، عن تشكيل مجلس الحماية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية.

ومجلس الحماية في الاتحاد الدولي لكرة السلة، هو هيئة استشارية معنية بالمسائل المتعلقة بحماية مختلف الفئات المشاركة في رياضة كرة السلة.

وجاء تعيين سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيساً ومؤسساً للمجلس خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة السلة، الذي عقد في مقر الاتحاد الدولي “باتريك بومان”، في مدينة مايز السويسرية.

وسيقدم مجلس الحماية، المشورة بشأن المساعدة في توفير بيئة آمنة لمختلف الجهات التابعة للاتحاد الدولي لكرة السلة إضافة إلى معالجة مسائل أخرى متعلقة بهذا الخصوص.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، “نعيش في عالم متطور على صعيد الرياضة والألعاب الأولمبية، ولهذا فقد أصبحت مبادئ ومعايير الحماية أدوات فعالة في ضمان ممارسة الجميع الرياضة بطريقة آمنة، وحماية اللاعبين من أي شيء يمكن أن يتعرضوا له أثناء مسيرتهم الرياضية”.

وأضاف سموه بأن “ضمان أن تكون الرياضة بيئة آمنة للجميع ليس بالعمل السهل ويحتاج إلى وقت وتكاتف للجهود في اتخاذ القرارات لمواجهة تحديات الحاضر وبناء مستقبل أفضل بهذا الخصوص”.

وتابع “سعداء بالخطوة التي اتخذها الاتحاد الدولي لكرة السلة في تطبيق البرامج التي تحرص على توفير بيئة آمنة لكل اللاعبين”.

من جانبه، أعرب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة السلة، أندرياس زاكليس عن سعادته بهذا القرار، قائلاً: “لقد اتخذ الاتحاد الدولي لكرة السلة خطوة مهمة من خلال تشكيل هيئة استشارية مستقلة لمعالجة القضايا المتعلقة بالحماية”.

وأكد أن “سلامة مجتمع كرة السلة تقع ضمن اختصاص الاتحاد الدولي لكرة السلة وأصبحت تمثل أولوية بالنسبة لمجلس إدارة الاتحاد”.

وأوضح أن “خبرات المجلس ودعم مجلس إدارة الاتحاد ستكونان الخطوتين الأهم في تطبيق برامج الحماية لرياضة السلة وللاعبين على حد سواء”.

وتم تعيين ستة أعضاء في المجلس بالتشاور مع سمو الأمير فيصل، وهم السلوفاكية دانكا بارتيكوفا، والتي سبق وتأهلت إلى الألعاب الأولمبية 4 مرات، ورئيسة الاتحاد الدولي لكرة السلة للأمريكتين كارول كالان، ونجمة كرة السلة الإسبانية أستو ندور فال، ورئيسة الاتحاد الروماني لكرة السلة كارمن توكالا، إضافة إلى الصحفي آلان أبراهامسون، والرئيس التنفيذي للعمليات في الاتحاد الدولي لكرة السلة باتريك ماريلر، كون غالبية أعضاء المجلس مستقلين.