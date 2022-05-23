انت الان تتابع خبر بالفيديو .. والدة محرز تشعل المواقع لما فعلته أثناء تتويج السيتي بلقب الدوري والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشر نجم مانشستر سيتي، الدولي الجزائري رياض محرز، مقطع فيديو عبر خاصية الستوي في "إنستغرام"، ظهرت فيه والدته بموقف طريف وهي تنادي ابنها الآخر وحيد، لأخذ صورة مع رياض، خلال احتفاله بفوز ناديه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورغم ان شقيق بطل إنجلترا، أخبر والدته بأنه قد التقط ما يكفي من الصور مع اللاعب ومع الكأس، لكن حليمة أصرت على ابنها أكثر من مرة لالتقاط صور أخرى وهو ما جعل الابن ينفعل قليلا حيث قال لوالدته "لقد التقطت الصور لقد التقطها".

هذا وتوج محرز بلقب الدوري الإنجليزي، أمس الأحد، عقب فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا بنتيجة 3-2، في الجولة الـ38 الأخيرة من البريمير ليغ، وعبر اللاعب عن سعادته بتحقيق اللقب، وفخره بالمشوار الذي قدمه النادي الأزرق السماوي.

وفي تصريحات ل"كنال بلاس"، قال رياض محرز: "نملك فريقا كبيرا، في كل مرة نكون متأخرين في النتيجة نعود ونفوز، وفي النهاية نلنا اللقب"، وأضاف ان ليفربول فريق جنوني وممتاز، وقد سئموا من فريق مانشستر سيتي، لأنه لولاه لفازوا بكل الألقاب كل سنة، وتابع: طلكننا هنا ولن نستسلم أبدا".

وختم محرز تصريحاته بالقول: "وصلنا إلى نصف النهائي في دوري الأبطال، لكننا خسرنا، والجميع يعلم أننا نستحق التأهل إلى النهائي، لكن هذه هي كرة القدم".