انت الان تتابع خبر الاردني مدافع الاتحاد السكندري عبد الله نصيب: الدوري المصري صعب للغاية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أبرز الأردني عبد الله نصيب، مدافع الاتحاد السكندري تلقيه استدعاء للانضمام لمنتخب بلاده في المعسكر المقبل، استعدادا لخوض تصفيات كأس اسيا 2023.

وقال نصيب: "لدينا هدف مع النشامى، وهو الوصول إلى كأس اسيا، خاصة بعد ظهور المنتخب بشكل جيد في بطولة كأس العرب الماضية".

وأضاف: "سعيد بفوز فريقي الاتحاد اليوم على بيراميدز (1-0)، حيث قدمنا مباراة مميزة منذ البداية، ونجحنا في حصد النقاط الثلاث بعد فترة من سوء النتائج".

وتابع: "الدوري المصري صعب ومميز للغاية، واللعب فيه بمثابة نجاح لأي لاعب.. وأسعى لتقديم مستوى يليق بزعيم الثغر".

وكان الاتحاد قد تعاقد مع نصيب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، عقب تألقه مع النشامى في كأس العرب.