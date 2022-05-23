انت الان تتابع خبر ألابا: سنذهب إلى باريس للفوز على ليفربول والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال دافيد ألابا مدافع ريال مدريد، إن الملكي يمكنه التفوق على ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا، من خلال الثقة بالنفس وكذلك الشخصية الفريدة.

وأضاف ألابا في تصريحات لمجلة كيكر "نحن ريال مدريد. بهذه الثقة بالنفس، سنذهب إلى باريس من أجل الفوز".

واستعاد ريال مدريد، توازنه بعد الهزيمة 3-4 أمام مانشستر سيتي في ذهاب الدور قبل النهائي، وقلب الموازين لصالحه بالفوز 3-1 في الإياب.

وتابع "هذه المباراة وغيرها من العروض التي قدمها الريال مؤخرا على المستوى الأوروبي، تلقي الضوء على شخصية الفريق تحت قيادة أنشيلوتي".

ولفت "لدينا روح مميزة وشخصية تنافسية، وقد استعرضنا هذا في الأدوار الإقصائية. نحن فريق يعود دائما ولا يستسلم على الإطلاق".

لكن ألابا يدرك مدى الكفاءة التي يتمتع بها ليفربول، الذي تنافس مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي حتى المرحلة الأخيرة.

وقال ألابا "ليفربول فريق يقدم كرة قدم إبداعية، والأهم أنه يتمتع بقوة هائلة".

وأتم "مع يورجن كلوب، لديهم مدرب يستغل هذه القوة في قيادة الفريق في المسار المأمول".