اتفرج زوجة محمد صلاح تتصدر الترند بسبب ظهورها الصادم

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الرياض - احمد صلاح - شاركت ماغي صادق​، الاحتفال مع زوجها نجم فريق كرة القدم الإنجليزي ليفربول، المصري ​محمد صلاح​، بمناسبة حصوله على جائزين "الحذاء الذهبي"، و"أفضل صانع ألعاب"، بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

ونزلت ماغي على أرض الملعب مع ابنتيها، ولفتت الأنظار بالتغيير الجذري بملامحها ونقصان وزنها، وحتى في لبسها حيث ارتدت سروال ضيق من الأعلى، وواسع من الأسفل باللون الأسود، مع بلايزر باللون نفسه، وحجاب رأس باللون الأبيض، وبدى واضحاً خسارتها الكبيرة للوزن، وظهر صلاح وهو يحمل ابنته الصغيرة ويحتضن الأخرى والسعادة واضحة على العائلة.

تداول الجمهور ورواد مواقع التواصل صور محمد صلاح وزوجته بشكل كثيف، وارفقوها بعبارات الاعتزاز والفخر بانجازات اللاعب المصري، مقدمين له التهاني بالجوائز التي حصدها، كما اشادوا بإطلالة زوجته والتغيير الذي أجرته لتبدو أكثر جمالا.

كما تفاعلت جماهير ليفربول، مع حصول صلاح على جائزة الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بعد نهاية موسم 2021/2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل اللاعب المصري هدفًا في انتصار ليفربول على ولفرهامبتون في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء



