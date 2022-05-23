انت الان تتابع خبر سألوا النجم محمد صلاح عن الفنان المفضل لديه فصدمت إجابته الصريحة الجمهور. لن تتوقع من إختار ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عن المطربين المفضلين لديه ونوعية الأغاني التي يحب أن يستمع إليها.

وأضاف صلاح "بسمع أغاني المهرجانات تفاريح كدا مش بحطها في أغاني العربية.. لكن بحب عمرو دياب لأنه استمر 30 سنة متربع على عرش النجومية وبحب حماقي جدا كمان".

من ناحية أخرى قال محمد صلاح إنه يشعر بسعادة بالغة عند زيارته لوطنه مصر وأن أول شيء يفعله عند الوصول هو تناول الكشري.

وأشار محمد صلاح إلى أن أكثر ما يسعده هو تواجده برفقة لاعبي المنتخب المصري ومحاولته مساعدتهم وسعادتهم بوجوده.

وتحدث محمد صلاح عن أسرته وأهل قريته وطقوسه عند الرجوع في زيارة بلاده قائلا "بكون سعيد جدا وسط أهلي في قرية نجريج ببسيون اللي اتربيت فيها".