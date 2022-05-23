انت الان تتابع خبر خناقة محمد محمود مع موسيماني واستبعاده من الفريق.. رزع الباب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام الإعلامي أحمد شوبير بالكشف عن كل التفاصيل الخاصة بخناقة محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، مع المدير الفني بيتسو موسيماني، ويبحث عن تفاصيلها جميع عشاق الساحرة المستديرة.

خناقة محمد محمود مع موسيماني واستبعاده من الفريق

وأكد شوبير من خلال برنامجه الإذاعي، قائلاً “محمد محمود خلال تواجد الأهلي في الجزائر لمواجهة وفاق سطيف بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، احتد على موسيماني واعترض بشكل قوي على موسيماني لعدم مشاركته، محمد محمود انفعل وخبط الباب خلال خروجه وهو ما رفضه موسيماني وقرر استبعاده من حساباته الفنية خلال الفترة الحالية”.

سبب استبعاد محمد محمود من الأهلي

وأشار شوبير إلى أنه تم استبعاد محمد محمود من المباريات الخاصة بالأهلي الأخيرة في الدوري، ويكون السبب وراء هذا تأديبة بعد هذه المشادة الكلمية، وبشكل خاص في ظل جميع الغيابات الخاصة بالخط الوسط.