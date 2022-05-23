انت الان تتابع خبر توقيت مباراة الزمالك وأسوان في نصف نهائي كأس مصر اليوم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة هامة أمام فريق أسوان في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2020-2021 علي ستاد المقاولون العرب، مساء اليوم الأثنين.

ويسعي لاعبو الزمالك والمدير الفني البرتغالي فيريرا إلي مصالحة الجماهير بعد الهزيمتين الذي تعرض لهم الفارس الأبيض في الدوري المصري الممتاز علي يد طلائع الجيش وإنبي.

ومن المتوقع أن يحدث تغيير كامل في تشكيل الزمالك أمام أسوان، حيث أنه من المنتظر أن يتم الدفع بكلا من محمد عواد- محمود علاء – محمود حمدي “الونش” – أحمد فتوح – حازم إمام -إمام عاشور – محمد أشرف روقا – يوسف إبراهيم “أوباما”- أشرف بن شرقى – أحمد سيد “زيزو”.

وتذاع مباراة الزمالك وأسوان في كأس مصر علي قناة اون تايم سبورت 1 في تمام الساعة التاسعة مساءً.