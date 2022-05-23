مواعيد مباريات اليوم بكأس مصر و الدوري ..اوعي تفوتك

موعد مباراة فاركو والجونة

يستضيف نادى فاركو اليوم الاثنين في تمام السادسة والنصف مساء اليوم، فريق الجونة علي استاد الإسكندرية، لمنافسات الجولة العشرين في مسابقة الدورى الممتاز.

ويصل فاركو الي المركز السابع في جدول ترتيب الدورى برصيد يبلغ 27 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز من خلال 7 لقاءات وتعادل بـ 6 مباريات وخسر عدد 6 مواجهات، وسجل لاعبوه الي 16 هدفاً وتلقت شباكه الي 14 هدفاً.

ووصل الجونة الي المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد يبلغ 17 نقطة، بعد خوض 18 مباراة حقق من خلالها الفوز خمس مرات والتعادل مرتين وتلقى 11 هزيمة، والتسجيل لـ 17 هدفا وتلقت شباكهم 25 هدفا.

موعد مباراة الزمالك وأسوان

في تمام الساعة التاسعة، يخوض فريق نادي الزمالك مواجهة ضد نظيره أسوان بالنصف نهائي في كأس مصر للموسم الماضي 2021/2020 علي استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وتحدث البرتغالى فيريرا المدير الفني مع اللاعبين محذرا من مفاجآت بطولة الكأس، والاستهانة بالخصم، مؤكدا علي أهمية التركيز من بداية المباراة، وأكد المدرب للاعبين علي الاعتماد علي بعض اللاعبين الغير حاصلين على فرصة المشاركة بالمواجهات الماضية.

واستكمل الزمالك الي سلسلة النتائج السلبية بالفترة الأخيرة، والتعرض للهزيمة علي يد ضيفه طلائع الجيش علي استاد القاهرة الدولي، في الجولة رقم 19 بمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد يبلغ 14نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى عدد 13 لقاء وتعادل خلال مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه عدد 32 هدفا وتلقت شباكه الي 19.