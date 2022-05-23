الخطيب رئيس بعثة الأهلي.. النادي بيفرح المشجعين في المغرب بـ 3 آلاف جنيه

انت الان تتابع خبر الخطيب رئيس بعثة الأهلي.. النادي بيفرح المشجعين في المغرب بـ 3 آلاف جنيهوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي قرار بتكليف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي برئاسة بعثة الفريق الأحمر في رحلته إلى المغرب، وذلك استعداداً إلى مواجهة الوداد البيضاوي الذي ينتظره الكثير من المتابعين وعشاق الساحرة المستديرة، في كل مكان.

الخطيب رئيس بعثة الأهلي

وحرص المجلس على تقديم تكليف رسمي إلى محمود الخطيب، بترأس بعثة الأحمر في نهائي إفريقيا وترك تحديد الموعد الخاص بسفر الفريق وفقاً إلى رؤية الجهاز الفني حالياً.

إعطاء لكل مشجع أهلاوي في المغرب 3 آلاف جنيه

وجاء في قرار مجلس إدارة الأهلي في اجتماعي اليوم دعم رحلة اليوم الواحد لجماهير النادي الأهلي، وهم الذين يريدون السفر إلي المغرب لتشجيع ومساندة الفريق بواقع 3 آلاف جنيه عن كل فرد من المسافرين، وجاء في البيان “يقوم النادي بسداد هذا المبلغ لشركتي السياحة الوطنيتين “لاكي تورز وماستر ترافيل” واللتين تم تفويضهما من النادي بهذا الأمر”.