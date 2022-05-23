فياريال يتغلب على برشلونة بالدوري الإسباني

فياريال يتغلب على برشلونة بالدوري الإسبانيتغلب فريق فياريال على مضيفه برشلونة بنتيجة هدفين دون أي مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم في ختام منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم الليغا.

سجل هدفي فريق فياريال كل من اللاعبين الفونسو بيدرازا وموي غوميز في الدقيقتين 41 و55 على الترتيب من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع فياريال رصيده إلى 59 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني في حين تجمد رصيد برشلونة عند 73 نقطة في المركز الثاني في المسابقة.

وتعرض برشلونة في الدوري هذا الموسم إلى 7 هزائم مقابل 10 تعادلات و21 انتصاراً.