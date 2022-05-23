تغطية مباشرة live هنا نتيجة وملخص مباراة الاتحاد والهلال اليوم متابعة المباراة لحظة باللحظة ونتيجتها

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عمر شويل - جدة نتيجة وملخص مباراة الاتحاد والهلال يترقبها الملايين داخل وخارج المملكة، لمعرفة ما ألت إليه المباراة الكبيرة وتفاصيل المباراة ومن خلال متابعتنا للقاء دقيقة بدقيقة، سنقدم لكم أهم الفرص واللقطات في الكلاسيكو ومن خلال تغطية عبر موقع ثقفني، سنقدم لكم تقرير بالنتيجة لمتابعينا اللقاء سوف ينطلق على ملعب الجوهرة المشعة، وسط حضور جماهيري كبير جداً من أصحاب الأرض جماهير العميد، التي تمني النفس بفوز يمنحها اللقب الثامن في تاريخ الاتحاد بعد غياب 13 عام كاملة، فأخر فوز للاتحاد باللقب كان موسم 2008/2009، واليوم في حالة الفوز سوف يعلن العميد بطلاً رسمياً للدوري، لأنه سيوسع الفارق بينه وبين الهلال إلي 9 نقاط، ولم يتبقى في الدوري سوى مباراتين فقط.