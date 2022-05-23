موقع حجز تذاكر الطائي والاتحاد في الدوري الأسبوع 28 والأسعار موقع تكت ماكس ticketmx.com

موقع حجز تذاكر الطائي والاتحاد، في الأسبوع 28 من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، من أكثر المواقع الإلكترونية التي يتم البحث عنها اليوم من قبل جماهير الفريقين، كما هو الحال في موقع تذاكر الهلال وأبها، في ظل المنافسة الشرسة على لقب الدوري تحرص جماهير العميد نادي الاتحاد على شراء شراء تذاكر اللقاء الهام، وكذالك جماهير فارس الشمال نادي الطائي المنتشية بالفوز في الجولة الماضية على فريق الفتح بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتقدم إلي المركز التاسع في الجدول.

موعد مباراة الطائي والاتحاد القادمة

تقام المباراة يوم الأحد القادم على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد في الأوقات التالية.

18.00 : السادسة مساءً بتوقيت غرينتش.

19.00 : السابعة مساءً بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.

20.00 : الثامنة بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا، الأردن.

21.00 : التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، البحرين، قطر، العراق.

22.00 : العاشرة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

موقع حجز تذاكر الطائي والاتحاد في الدوري

الدخول على موقع تكت ماكس ticetmx.com .

. أو الدخول عبر رابط منصة مكاني لجز تذاكر المباريات makani.com.sa .

. النقر على تسجيل دخول.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

تحديد قيمة التذكرة ورقم المقعد الذي ترغب في الجلوس به.

الضغط على الموافقة على الشروط العامة والأحكام بعد الإطلاع عليها بعناية.

دفع قيمة التذكرة أون لاين ليتم تأكيد الحجز ومن ثم طبع التذكرة على تطبيق توكلنا.

أسعار التذاكر وموعد طرحها للجماهير

حتى اللحظة لم يحدد نادي الطائي منظم المباراة أسعار التذاكر، ولا موعد طرحها على الموقع الإلكتروني لحجز التذاكر، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنتابع الموقع الرسمي لنادي الطائي على تويتر، وفي حالة إعلان الأسعار سنضعها فوراً داخل المقال فتابعونا.

ترتيب جدول الدوري السعودي قبل المباراة

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 26 19 4 3 4 24:58 34 61 2 الهلال 26 16 7 3 4 26:53 27 55 3 النصر 27 17 3 7 3 33:51 18 54 4 الشباب 27 14 8 5 3 35:49 14 50 5 ضمك 26 12 6 8 4 38:36 -2 42 6 أبها 27 9 7 11 3 40:27 -13 34 7 الفيحاء 26 8 9 9 4 22:21 -1 33 8 الفتح 27 8 8 11 3 36:41 5 32 9 الطائي 27 9 4 14 3 44:29 -15 31 10 الأهلي 27 6 12 9 3 39:36 -3 30 11 الإتفاق 27 7 9 11 3 43:37 -6 30 12 الرائد 27 8 6 13 3 42:31 -11 30 13 التعاون 27 6 11 10 3 46:40 -6 29 14 الفيصلي 27 6 11 10 3 34:25 -9 29 15 الباطن 27 6 8 13 3 38:26 -12 26 16 الحزم 27 4 5 18 3 40:20 -20 17

بطاقة المباراة