نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الإتحاد والهلال المتوقع في الديربي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتجه كل الأنظار بترقب اليوم في المملكة العربية السعودية من مشجعي كرة القدم بل، ومن غيرهم لاستاد الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة لمتابعة ما سيحدث في لقاء الديربي السعودي بين الإتحاد، والهلال في مباراة الجولة السابعة والعشرون لما سيترتب عليه من نتائج كثيرة أهمها حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية بالنسبة للإتحاد، أو الإبقاء على فرص المنافسة على اللقب حتى الرمق الأخير بالنسبة للهلال.

التشكيل المتوقع للإتحاد.

من المتوقع أن يبدأ المباراة المدير الفني الروماني كوزمين كونترا بجروهي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع كلاً من حمدان الشمراني، والمصري الدولي اللاعب أحمد حجازي بعد غياب دام ٤ أشهر منذ الجولة الخامسة عشر من الدوري بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به في مباراة فريقه الإتحاد أمام فريق الباطن، وزياد الصحفي، ومهند الشنقيطي، وفي خط الوسط كلاً من فيليبي، وبرونو هنريكي، وعبد العزيز البيشي، ورومارينهو، وكورونادو، وفي خط الهجوم عبد الرزاق حمد الله.

التشكيل المتوقع للهلال.

ومن المتوقع أيضاً أن يبدأ المباراة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز في حراسة المرمى عبد الله المعيوف، وفي خط الدفاع كلاً من علي البليهي، و جحفلي، ومحمد البريك، وياسر الشهراني بعد عودته من الإقاف بسبب تراكم البطاقات في لقاء الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وفي خط الوسط كلاً من سلمان الفرج، وسالم الدوسري، وعبد الله عطيف، وبيريرا، وموسى ماريجا، والمهاجم إيجالو في خط الهجوم.

غيابات الإتحاد والهلال في الديربي السعودي

حتى الأن لاتوجد غيابات متوقعة في صفوف الإتحاد بعد عودة وتعافي مدافعه أحمد حجازي وتأكد مشاركته.

ويغيب عن قائمة الهلال اللاعب ناصر الدوسري بسبب ظروف خاصة لديه، وإصطحب نادي الهلال إلى مدينة جدة المدافع الكوري جانج، وسلمان الفرج قائد الفريق رغم إحتمال عدم مشاركتهم بسبب الإصابة وسيتضح مشاركتهم من عدمها ظهر اليوم بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.