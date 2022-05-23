نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والهلال في الدوري العميد بعد 13 عام قريب من اللقب والزعيم لا يستسلم في المقال التالي

عمر شويل - جدة التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والهلال الكلاسيكو المنتظر الحاسم، والذي سوف تضح صورة بطل الدوري للموسم الجاري بعد معرفة نتيجة المباراة، وأيضاً تذاكر المباراة الباقية، العميد يحلم باللقب الغائب منذ 13 عام وكان الاتحاد قد حقق اللقب موسم 2008/2009، ويرغب في أسعاد جمهوره الليه والفوز على منافسه الأول للقب هذا الموسم، المباراة المرتقبة تقام على ملعب الاتحاد الجوهرة المشعة، والتي لا يهزم عليها الاتحاد منذ 8 جولات كاملة، حقق بها الفوز ويرغب في استكمال سلسة الانتصارات الليلة.

أما الزعيم الهلالي الحاصل على لقب أخر نسختين للبطولة المفضلة لدية، فهو يمر بظروف صعبة للغاية بعد خسارته لقب كأس الملك أمام الفيحاء بركلات الترجيح، ويعاني الفريق من الإصابات الكثيرة بين صفوف لاعبيه، ويرغب الهلال الليلة في الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وتقليص الفارق بينه وبين الاتحاد لثلاث نقاط قبل نهاية الدوري بجولتين، وكذالك مصالحة جماهيره الغاضبة بعد ضياع الكأس.

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والهلال، من أهم كلمات البحث اليوم عبر محرك البحث جوجل من جمهور الفريقين، ففي لقاء الكأس تعرض المدافع الكوري الجنوبي هيون سون للإصابة، وتحوم الشكوك حول مشاركته حتى اللحظة، وكان سلمان الفرج قد تعرض لشد عضلي ولكن تشير التقارير الطبية أنه شد بسيط ولن يعيقه عن المشاركة، أما العميد فقد يدفع بنجم الدفاع أحمد حجازي، بعد تماثله للشفاء من الإصابة الطويلة التي لحقت به في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الهلال اليوم