أسعار ورابط حجز تذاكر الهلال وأبها الجولة 29 | فتح موقع تذاكر الهلال وأبها tickets.alhilal.com

رابط حجز تذاكر الهلال وأبها في الدوري السعودي الجولة 29 قبل الأخيرة، أسعار تذاكر مباراة الهلال ضد أبها القادمة، من أكثر الكلمات التي يتم البحث عنها الآن من قبل جماهير الزعيم السعودي، التي ترغب في مؤازرة فريقها حتى النفس الأخير من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، فبعد خسارة لقب الكأس المفاجأة حدثت صدمة كبيرة لجمهور الهلال، الذي كان يعتقد أن بطولة الكأس في مقر الزعيم لا محالة، وحدث نوع من الثقة الزائدة لدى الجماهير لذا كانت الصدمة كبيرة على جمهور الهلال.

من المعروف أن نادي الهلال يقوم بطرح تذاكر جميع مبارياته، من خلال موقعه الخاص ببيع التذاكر على شبكة الإنترنت، وهو موقع tickets.alhilal.com، ويتم من خلال الموقع دخول الجماهير وشراء التذاكر، بعد تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للدخول وتحديد الفاعلية التي يرغب في شراء التذاكر الخاصة بها، ودفع قيمة التذكرة أون لاين ليتم تأكيد الحجز، ومن خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم خطوات حجز التذاكر أون لاين بسهولة.

عداد تنازلي لموعد مباراة الهلال وأبها

رابط حجز تذاكر الهلال وأبها القادمة في الدوري

الدخول على موقع بيع تذاكر نادي الهلال tickets.alhilal.com. النقر على أيقونة تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسية. تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور لدخول الموقع. الضغط على أيقونة الفاعليات المتاحة الآن ثم تحديد مباراة الهلال وأبها. تحديد فئة وقيمة التذكرة التي ترغب في شرائها ورقم المقعد الذي ترغب في الجلوس به. النقر على الموافقة على الشروط العامة والأحكام بعد قراءتها جيداً. وأخيراً دفع قيمة التذكرة أون لاين ليتم تأكيد الحجز ثم طباعة التذكرة.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين قبل المباراة

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 26 19 4 3 4 24:58 34 61 2 الهلال 26 16 7 3 4 26:53 27 55 3 النصر 27 17 3 7 3 33:51 18 54 4 الشباب 27 14 8 5 3 35:49 14 50 5 ضمك 26 12 6 8 4 38:36 -2 42 6 أبها 1 - 1 27 9 7 11 3 40:27 -13 34 7 الفيحاء 26 8 9 9 4 22:21 -1 33 8 الفتح 27 8 8 11 3 36:41 5 32 9 الطائي 27 9 4 14 3 44:29 -15 31 10 الأهلي 1 - 1 27 6 12 9 3 39:36 -3 30 11 الإتفاق 27 7 9 11 3 43:37 -6 30 12 الرائد 27 8 6 13 3 42:31 -11 30 13 التعاون 27 6 11 10 3 46:40 -6 29 14 الفيصلي 27 6 11 10 3 34:25 -9 29 15 الباطن 27 6 8 13 3 38:26 -12 26 16 الحزم 27 4 5 18 3 40:20 -20 17

أسعار تذاكر مباراة الهلال وأبها

متابعينا من خلال موقعكم ثقفني لم يتحدد حتى الآن أسعار تذاكر اللقاء وسوف يعلن نادي الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل تويتر عن أسعار التذاكر وسوف نقوم بتوفيرها فوراً فور تحديد النادي قيمة التذاكر.

بطاقة اللقاء