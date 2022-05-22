تفعيل..موقع حجز تذاكر النصر والأهلي 2022/05/28 في الدوري الجولة 28 mrsoolparktickets

يبحث عشاق العالمي عن موقع حجز تذاكر النصر والأهلي، في الجولة 28 من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، موسم 2022/2021 ومع أفتراب الدوري السعودي للمحترفين من الوصول لخط النهاية، أصبح كل مباراة لها وزنها وقيمتها في تحديد الفريق الفائز باللقب، وأيضاً الفرق الثلاث التي ستهبط إلي دوري الدرجة الأولى، لذا سنقدم لكم من خلال موقعكم ثقفني رابط التذاكر، حتى يتمكن عشاق الفريقين من الدخول عليه وحجز وشراء التذاكر إلكترونياً بسهولة.

عداد تنازلي لموعد المباراة باليوم والساعة والثانية

موقع حجز تذاكر النصر والأهلي الجولة 28

الدخول على رابط موقع مرسول بارك mrsoolpark.tickets .

. تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على تسجيل دخول ثم الفاعليات المتاحة.

تحديد مباراة النصر والأهلي في الدوري.

تحديد فئة التذكرة ورقم المقعد الذي ترغب في الجلوس به.

دفع قيمة التذكرة إلكترونياً ومن ثم طبعها وتحميلها على جوالك لإبرازها عند دخول الملعب.

تذاكر مباراة النصر والأهلي

يسعى كل نادي في إنهاء الدوري في مركز متقدم، وجماهير العالمي من الجماهير العاشقة لفريقها والداعمة له في جميع الظروف، رغم بعد الفريق عن منصات التتويج هذا العام إلا أن الجماهير دائماً ما تتواجد في المدرجات، وتدفع الفريق نحو الفوز وهو ما نشاهده في امتلاء مدرجات النصر بالجماهير، خاصة في المباريات التي تقام على ملعب نادي النصر.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 26 19 4 3 4 24:58 34 61 2 الهلال 26 16 7 3 4 26:53 27 55 3 النصر 27 17 3 7 3 33:51 18 54 4 الشباب 27 14 8 5 3 35:49 14 50 5 ضمك 26 12 6 8 4 38:36 -2 42 6 الفيحاء 26 8 9 9 4 22:21 -1 33 7 أبها 26 9 6 11 4 39:26 -13 33 8 الفتح 26 8 8 10 4 34:40 6 32 9 الإتفاق 27 7 9 11 3 43:37 -6 30 10 الرائد 27 8 6 13 3 42:31 -11 30 11 الأهلي 26 6 11 9 4 38:35 -3 29 12 التعاون 27 6 11 10 3 46:40 -6 29 13 الفيصلي 27 6 11 10 3 34:25 -9 29 14 الطائي 26 8 4 14 4 43:27 -16 28 15 الباطن 27 6 8 13 3 38:26 -12 26 16 الحزم 27 4 5 18 3 40:20 -20 17

أسعار تذاكر مباراة النصر ضد الأهلي

لم يعلن نادي النصر السعودي حتى اللحظة، عبر موقعه الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن أسعار التذاكر أو عن موعد فتح باب الحجز للجماهير، وهو ما سنتابعه لحظة باللحظة ووافيكم به فور الإعلان عنه من جانب إدارة نادي النصر السعودي، فتابعونا من خلال المقال الذي سنقوم بتحديثه من الحين للأخر بكل جديد عن التذاكر.

بطاقة المباراة